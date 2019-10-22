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Дело Виктора Бута

Жена и дочь Виктора Бута на месяц продлили пребывание в США ради продолжения встреч с ним

Их первая встреча состоялась в середине сентября

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Жена и дочь Виктора Бута на месяц продлили свое пребывание в США, чтобы продолжить встречи с россиянином, отбывающим наказание в тюрьме города Марион (штат Иллинойс). Данную информацию подтвердила во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС жена Виктора Бута Алла.

"Нам недостаточно времени для общения, - подчеркнула она. - Будем использовать все, что пока возможно".

Во вторник Алла Бут в социальной сети Facebook сообщила о том, что они с дочерью Елизаветой еще на месяц останутся в США, так как у них "осталась единственная возможность видеться с Виктором только по выходным дням". "Нет сил уехать в неизвестность, - указала жена россиянина. - Когда еще сможем теперь увидеться, неизвестно".

В середине сентября в тюрьме города Марион состоялись первые встречи Бута с женой и дочерью с момента вынесения приговора в 2012 году. Ранее Алла Бут на встрече с журналистами сообщила, что администрация тюрьмы разрешила им на протяжении месяца свидания по средам и четвергам, а также по субботам и воскресеньям продолжительностью по четыре часа.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в Соединенные Штаты. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.

Теги
СШАРоссияДело Виктора Бута
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