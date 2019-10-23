"Ъ": мотоциклистам облегчат программу переподготовки на категорию "В"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Минпросвещения подготовило проект приказа, который позволит водителям, имеющим удостоверение для вождения мотоцикла, пройти упрощенный курс переподготовки и сдать экзамены в ГИБДД для получения прав на управление легковым автомобилем. Документ прошел общественные слушания, согласован с МВД, Минтрансом и Минздравом, сообщили изданию "Коммерсантъ" в Минпросвещения.

Отмечается, что существует приказ Минобрнауки РФ, который позволяет автошколе зачесть уже пройденный курс теории при переподготовке водителя. Однако автошколы редко предлагают гражданам воспользоваться такой опцией. По этой причине водители вынуждены проходить полный курс обучения, оплачивая его полностью.

По информации издания, новый приказ позволит гражданину, который уже прошел обучение на права категории "А", не проходить курс по теории ПДД, а ограничиться практическими занятиями по вождению легкового автомобиля. Это даст возможность сохранить весь объем знаний для каждой из категорий и при этом снизить финансовые затраты граждан. Как пояснила изданию президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, сокращенный курс может стоить на 20-25% дешевле по сравнению с полным.