Расходы вытрезвителей в России в случае их воссоздания составят 1 млрд рублей в год

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Расходы медвытрезвителей по всей России в случае принятия законопроекта, который даст право регионам создавать такие специализированные учреждения, составят приблизительно около 1 млрд рублей в год, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который является одним из авторов документа.

"Из попавших в поле зрения Минздрава 68 тыс. нетрезвых лиц, доставленных в вытрезвители в 2018 году, 75% не нуждались в лечении. На вытрезвление 65 тыс. человек в 2018 году 21 вытрезвитель в семи российских регионах потратил чуть более 120 млн рублей, то есть в среднем на одного человека приблизительно 1,8 тыс. рублей. Если заложить по 1,8 тыс. рублей на предполагаемые 75% нетрезвых лиц (те, кому не нужно лечение), то это и будет около 1 млрд рублей на всю страну", - пояснил Рязанский.

Он добавил, что эта статистика была собрана с субъектов РФ, где уже есть муниципальные вытрезвители. Сенатор напомнил, что в случае принятия законопроекта регионы не будут обязаны создавать вытрезвители, у них лишь появляется на это право.

Во вторник комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате принять в первом чтении этот законопроект. Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе муниципально-частного партнерства: в таком случае может появиться возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители. Правом определять общие правила организации их деятельности предлагается наделить правительство РФ.

У членов комитета Госдумы на заседании возникли вопросы по финансированию специализированных медицинских учреждений и регламентации полномочий полиции по доставке в них лиц в состоянии опьянения. В связи с этим авторы документа пообещали доработать его ко второму чтению.

История вопроса

Вытрезвители в России не существуют на федеральном уровне с 2011 года. МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий. Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, упразднение медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной ситуации. В связи с остротой сложившейся ситуации в ряде субъектов РФ началось создание специализированных муниципальных и региональных учреждений по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке.

Счетная палата РФ не поддержала законопроект, так как в документе нет информации о нагрузке на бюджеты субъектов, которая может возникнуть после реализации предлагаемых проектом изменений. В сентябре кабмин поддержал документ с учетом замечаний. В частности, правительство РФ выступает за регламентацию статуса специализированных учреждений как немедицинских организаций, правовых оснований для направления в них лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также видов помощи, которая будет оказываться в таких учреждениях. Большинство органов власти субъектов РФ выступило в пользу законопроекта, из 81 отзыва 62 являются положительными, всего отзывы на данный момент поступили из 56 регионов.