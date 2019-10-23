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Саммит Россия – Африка

Глава Минприроды и президент Экваториальной Гвинеи посадили дерево в заповеднике Сочи

Дмитрий Кобылкин и Теодоро Обианг Нгема Мбасого высадили 30-миллионный саженец в рамках акции "Сохраним лес"

АДЛЕР, 23 октября. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого высадили 30-миллионный саженец в парке "Южные культуры" (Кавказский заповедник) в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", это стало фактическим завершением акции и символическим событием в преддверии саммита Россия - Африка.

В мероприятии приняли участие гости саммита - президенты, послы и министры африканских стран.

"Очень символично, что первый международный саммит Россия - Африка мы открыли посадкой деревьев в сочинском парке "Южные культуры". Сегодня мы высадили 30-миллионный саженец в рамках акции "Сохраним лес". Эта общенациональная кампания стартовала в России чуть более месяца назад в поддержку регионов России, наиболее пострадавших от летних лесных пожаров", - сообщил Кобылкин журналистам.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, несмотря на то, что план по высадке сеянцев и саженцев в 30 млн выполнен уже в среду, акция будет продолжаться в регионах еще неделю. "Регионы очень активно подключились к акции, потому план будет, можно сказать, перевыполнен", - отметили в министерстве.

Акция "Сохраним лес" в рамках нацпроекта "Экология" проходит с 14 сентября по 31 октября 2019 года. К кампании присоединились более 70 регионов страны. "Зеленый пояс" России пополнился молодыми соснами, елью и лиственницей. В ряде регионов также организовали посадки березы, яблони, рябины, сирени и других видов деревьев.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Лесные пожары

Летом 2019 года в России бушевали лесные пожары, от которых сильнее всего пострадали Сибирь и Дальний Восток. В этот раз они были масштабнее, чем в предыдущие годы, а дым стал настоящей проблемой для некоторых населенных пунктов. По предварительным данным Рослесхоза, сумма ущерба от лесных пожаров в 2019 году, вероятно, составит порядка 19 млрд рублей.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичОбианг Нгема Мбасого, ТеодороРоссияЭкваториальная ГвинеяСаммит Россия – Африка
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