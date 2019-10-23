Эксперт: роботы пока не смогут заменить российских полицейских

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Законодательные пробелы не позволяют пока использовать роботов в качестве сотрудников полиции, об этом в среду на выставке "Интерполитех-2019" рассказал ведущий научный сотрудник Академии управления МВД Николай Лукашов.

"Из 62 полномочий сотрудника полиции робот может реализовывать всего несколько полномочий, потому что не решен правовой вопрос. Процессуальные действия роботы совершать не могут", - сказал он в своем докладе.

При этом, по данным Лукашова, робот выгоднее живого человека: содержание одного сотрудника полиции обходится министерству примерно в 1 млн рублей в год, а робот-полицейский стоит чуть более 750 тыс. рублей без учета его эксплуатационных расходов. Поэтому за два-три года робот будет окупаться, что, по его словам, приемлемо.

"Ни одна правовая система ни одной страны мира пока не может допустить робота или искусственный интеллект до работы полиции", - подытожил Лукашов.