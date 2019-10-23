РЭО и власти Подмосковья намерены реанимировать идею ужесточения контроля за медотходами

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) поможет правительству Московской области доработать или разработать новую законодательную инициативу об ужесточении контроля за оборотом медицинских отходов в РФ до конца 2019 года. Последняя версия документа не нашла поддержки федеральных органов власти, сказал ТАСС заместитель председателя правительства - министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.

В марте 2019 года правительство Московской области обратилось к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением включить медицинские отходы в область полномочий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и распространить на них действие ФЗ-89 "Об отходах производства и потребления". Затем в июле заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Русских, сенатор от Подмосковья внес в Государственную думу проект поправок в закон, которые должны распространить его действие на медицинские отходы.

"То, что внес Русских, никем не поддержано: Минздравом, Минюстом, аппаратом правительства. Причины две: Минздрав считает, что и так все в порядке, не требуется дополнительное правовое регулирование. Второе - что эти изменения не позволят создать инфраструктуру обращения с отходами, а приведут всего лишь к косметическим поправкам, вроде внесения в территориальные схемы этих объектов, лицензирование всех перевозчиков, пересчет классов медицинских отходов в виды, которые существуют в законе об отходах", - сказал Куракин ТАСС.

Он добавил, что документ необходимо достаточно серьезно усовершенствовать, чтобы привлечь в это направление инвестиции и выстроить переработку таких отходов. "Мы сейчас вместе с [Денисом] Буцаевым, [генеральным директором РЭО] будем предложения готовить", - сказал зампред правительства Подмосковья. По его словам, идет обсуждение основных параметров, которые должны содержаться в законопроекте по медицинским отходам, как это сопряжено с твердыми коммунальными отходами.

По словам Буцаева, оформить законодательную инициативу планируется до конца года. "Мы - в тесном диалоге с коллегами из Московской области и предложили расширить экспертную группу, которая бы участвовала в этой работе, и сформировать либо новую версию, либо существенное дополнение к той версии, которую коллеги в свое время инициировали. До конца года мы эту работу должны будем проделать - оформить законодательную инициативу", - сказал Буцаев ТАСС.

Он отметил, что есть альтернативные пути решения проблемы с медицинскими отходами, помимо поправок в 89-ФЗ.

Ситуация с медицинскими отходами

В своей пояснительной записке Русских в июле объяснял, что сейчас в РФ не предусмотрено комплексное правовое регулирование порядка обращения с медицинскими отходами и контроля за этими материалами. По данным сенатора, действующий СанПиН не предусматривает лицензирование обращения с медицинскими отходами, а законодательство не определяет органы контроля и надзора за этой деятельностью. Правила разработки схем санитарной очистки территорий не описывают, как нужно обращаться с медицинскими отходами, также отсутствует система учета перемещения такого мусора. Все это приводит, по его мнению, к недобросовестному исполнению отдельными компаниями своих обязанностей и образованию несанкционированных свалок медицинских отходов, создает риск ущерба окружающей среде и здоровью населения.

По данным заместителя председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по природопользованию и экологии, члена Общественного совета Минприроды РФ Владислава Жукова, в России образуется порядка 4 млн т медицинских отходов в год.