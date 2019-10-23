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Саммит Россия – Африка

В ООН призвали африканские страны присоединиться к Глобальному медиасоглашению

Директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов отметил, что только сообща можно преобразовывать мир в нашем стремлении к обществу процветания, безопасности и справедливости

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Африканские СМИ должны принять активное участие в работе Глобального медиасоглашения по сотрудничеству между ООН и средствами массовой информации в области реализации Целей устойчивого развития. Об этом заявил директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов на организованном ТАСС форуме информационных агентств в рамках саммита Россия - Африка.

"Обращаюсь к вам, уважаемые собравшиеся здесь представители африканских СМИ, с призывом принять активное участие в работе Глобального соглашения, которое представляет уникальную возможность и ресурсы для информирования широких слоев населения о практических мерах и достигнутых успехах по реализации целей устойчивого развития, - отметил Кузнецов. - Взаимодействие в рамках Глобального соглашения помогает журналистам мобилизовать усилия разных стран для деятельного решения задач, определенных в повестке 2030".

"Только сообща мы можем преобразовывать мир в нашем стремлении к обществу процветания, безопасности и справедливости, в котором ни один человек не окажется за бортом", - добавил представитель ООН.

Кузнецов также передал участникам форума приветствия от имени генерального секретаря организации Антониу Гутерриша и его заместителя по глобальным коммуникациям Мелиссы Флеминг.

ТАСС в дни экономического форума и саммита проводит Форум информационных агентств "Россия - Африка", который включает панельные сессии "Российско-африканские отношения: роль СМИ" и "Новые медиа Африки в условиях глобальных вызовов современности".

Теги
Гутерриш, АнтониуСаммит Россия – Африка
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