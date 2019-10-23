В Госдуме считают, что России и Африке нужен новый план гуманитарного сотрудничества

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Член комитета Государственной думы по международным делам Расул Боташев предложил план по развитию гуманитарного сотрудничества с африканскими странами, включающий инициативы в области образования, медицины и создания совместного производства.

"Я бы хотел предложить формат для сотрудничества в Африке, чтобы на континент можно было заходить с российскими технологиями, в том числе с теми, которые забрендированы со времен Советского Союза, которые знают в Африке, которым доверяют, - сказал он, выступая на саммите Россия - Африка. - И надо создавать рабочие места в тех африканских странах, где есть необходимость в этом. Он также отметил, что благотворительные фонды, помогающие Африке, могли бы вкладывать часть средств в виде производств, и "в первую очередь российские технологии могли бы быть в этом актуальными".

Говоря об инициативах в области образования, Боташев напомнил, что иностранным студентам, даже изучавшим русский язык в своей стране, при поступлении в российский вуз необходимо потратить еще один год для изучения языка при университете. "Для того, чтобы стимулировать изучение русского языка, думаю, что студенты, учащиеся на курсах русского языка за рубежом, должны иметь возможность по окончании этих курсов поступать в российские вузы без необходимости изучать русский язык, приехать в Россию без необходимости изучать его здесь год, - сказал он. - Нужно эти курсы расширять в таких масштабах, чтобы у них была возможность поступать в российские вузы напрямую".

Боташев также напомнил, что в африканских странах очень много медицинских сотрудников, получивших образование в СССР. "Пора приглашать тех же специалистов, которые раньше учились в СССР, чтобы они повышали свою квалификацию, чтобы они возвращались домой с современными российскими технологиями", - предложил Боташев.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС выступает официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.