Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Центральной России в ближайшие два дня

ТАСС, 23 октября. Похолодание и дожди идут на смену сухой и теплой погоде в Центральном Федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Похолодание уже ощущается. После почти 20-градусного тепла, в Орловской области в ближайшие четверг и пятницу ожидается плюс 13 днем, около плюс 8 градусов ночью, возможны осадки", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре в среду. В Брянской, Калужской, Смоленской, Тверской, Тульской областях чуть прохладней - от плюс 10 до плюс 12 днем, до плюс 7 градусов ночью, в четверг пройдет дождь, уточнили в ЦГМС регионов.

Дождливо и пасмурно будет во второй половине недели в Липецкой и Тамбовской областях - от плюс 9 до плюс 13 градусов днем, плюс 7 - 9 градусов ночью. В Ивановской области ожидается переменная облачность, осадков в регионе не предвидится. Столбики термометров будут держаться на отметке 10 градусов тепла днем, ночью до плюс 6. Во Владимирской области облачно, с прояснениями, днем, по данным синоптиков, до плюс 13 тепла, от плюс 3 до плюс 8 ночью.

По словам главного метеоролога Воронежской области Александра Сушкова, новых температурных рекордов, которые были поставлены в регионе в начале текущей недели, когда столбики термометра поднялись до плюс 20, ждать уже не стоит. "До конца рабочей недели в регионе все еще будет тепло и солнечно, но облачность будет постепенно снижать температуру, а в четверг, 24 октября, может пойти дождь. Такая же дождливая погода ожидается в пятницу, днем до плюс 15 градусов, ночью 8-11 тепла", - сказал Сушков.

Солнечная и теплая погода сменилась 23 октября в Курской и Белгородской областях на незначительные дожди, туман, столбик термометра днем опустился до плюс 15-16 градусов. По прогнозам региональных гидрометцентров, до конца рабочей недели в регионах похолодает до плюс 14-15 градусов, ночью - до 7-9 градусов, прогнозируются небольшие дожди. В Ярославской области около плюс 10 днем, плюс 5 ночью, без осадков. В Костромской - до плюс 9 днем, плюс 3 - 4 градуса ночью, местами возможны кратковременные дожди, уточнили в ЦГМС по региону.

"В воскресенье, 20 октября, были обновлены абсолютные максимумы температуры для этого дня: в Рязани температура воздуха достигла плюс 18,6 градусов (предыдущий рекорд - плюс 17,1 - наблюдался в 1957 году), самая высокая температура в этот день была в Михайлове - 19,1 тепла. Аномалия (превышение климатической нормы) среднесуточной температуры воздуха в Рязанской области достигала 7 - 9 градусов", - говорится в сообщении на сайте ЦГМС по региону. В ближайшие четверг и пятницу воздух прогреется до плюс 13 градусов днем, плюс 7 градусов ночью.