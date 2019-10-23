Центр корейской медицины откроется в Ессентуках весной 2020 году

ПЯТИГОРСК, 23 октября. /ТАСС/. Центр корейской медицины Вон Гван, который станет филиалом клиники корейского медицинского университета Вон Гван (Республика Корея), планируется открыть в Ессентуках (Ставропольский край) весной 2020 года, сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Стройка идет полным ходом, проводятся внешние работы, возводятся стены и крыша. Также корейская делегация проводит консультационные встречи с городской администрацией, архитекторами и дизайнерами. На них обсуждаются промежуточные итоги реконструкции здания, подведение коммуникаций, внешний вид и наполнение прилегающей к будущему центру территории", - говорится в сообщении.

"Сроки завершения работ инвесторы не форсируют, но график работ позволяет предположить готовность весной 2020 года", - отмечает городская администрация.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что планировалось начать строительство еще год назад, однако из-за вопросов с документами к нему приступили лишь этим летом.

По данным пресс-службы, в клинике среди первых направлений будут представлены стоматология, косметология, мануальная терапия. Центр будет располагаться в переоборудованном корпусе одного из старых ессентукских санаториев по улице Анджиевского.

Университет Вон Гван начал свою деятельность в 1946 году. В его состав, в частности, входят клиника при медицинском институте, центр нейропсихиатрии, стоматологическое отделение, центры традиционной медицины таких городов, как Кванджу, Чонджу. Часть своих наработок и опыта корейские коллеги привезут в Ессентуки.