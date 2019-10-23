Дарига Назарбаева восхитилась красотой подмосковной резиденции Медведева

ГОРКИ, 23 октября. /ТАСС/. Председатель сената парламента Казахстана Дарига Назарбаева на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым отметила красоту его резиденции.

В среду Назарбаева вместе со своей делегацией прибыла в подмосковную резиденцию премьера в Горках.

"Не должно быть офиса скучного совсем. Мы же здесь всю жизнь проводим. У меня правда несколько офисов", - поделился с ней российский премьер.

"В красивом месте офис", - заметила Назарбаева.

"Здесь удобно. Самое главное, что близко от дома", - ответил он.

В ходе встречи Медведев вспомнил, что познакомился с Назарбаевой еще в начале двухтысячных, когда он возглавлял администрацию президента.

Дарига Назарбаева, старшая дочь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, была избрана председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана 20 марта 2019 года.

На встрече также присутствовали замглавы МИД Казахстана Марат Сыздыков, глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед и глава комитета по аграрным вопросам и развитию сельских территорий сената Али Бектаев, а также советник председателя сената Бектас Мухамеджанов.

С российской стороны присутствовала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.