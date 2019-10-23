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В Ватикане не обнаружили нарушений в работе финансового управления Святого престола

Ранее в СМИ попала информация о финансовом скандале в Ватикане вокруг приобретения недвижимости за рубежом

ВАТИКАН, 23 октября. /ТАСС/. Следственные действия, предпринятые компетентными ватиканскими органами, не выявили нарушений в работе Управления финансовой информации Святого престола. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду службой печати Ватикана.

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"На основании расследования установлено, что Управление и его глава и сотрудники действовали строго в соответствии со своим уставом, а также, что никто из них не нарушил своих профессиональных обязанностей. В связи с этим им выражается полное доверие", - говорится в заявлении.

В нем упоминается, что в офисе Управления, учрежденного в 2010 году во время понтификата Бенедикта XVI, проводился обыск после заявления о подозрительных операциях ватиканского банка "Институт религиозных дел". Ранее об этом факте сообщала служба печати Святого престола.

В СМИ попала информация о новом финансовом скандале в Ватикане вокруг приобретения недвижимости за рубежом. В итоге были опубликованы имена сотрудников аппарата Госсекретариата Ватикана, которые были временно отстранены от своих обязанностей. Эта утечка вызвала негодование у Папы Римского Франциска, который напомнил о презумпции невиновности. В результате в отставку подал глава ватиканской жандармерии Доменико Джани, чьи подчиненные могли быть ответственными за утечку.

Нынешнее заявление фактически указывает, что данное дело исчерпано. В журналистских кругах продолжают распространяться предположения о сложном финансовом положении Ватикана, которые его представители опровергают.

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Ватикан
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