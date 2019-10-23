Кошка спасла хозяев от гибели на пожаре в деревянном доме в ЕАО

ТАСС, 23 октября. Семейная пара обнаружила возгорание деревянного дома и успела эвакуироваться, благодаря кошке, сообщается на сайте главного управления МЧС по Еврейской автономной области.

"В 07:40 (24:40 мск) на пульт пожарно-спасательной службы 101 МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о возгорании в деревянном доме по пер. Заводскому, ст. Ленинск, Ленинского района. Семейная пара услышала скрежет в дверь, мужчина вышел на звук на веранду и увидел мечущуюся кошку. Веранда с одной стороны была охвачена огнем, пламя распространялось на крышу дома. Сельчанин схватил кошку, вывел жену из горящего здания через второй выход с веранды", - говорится в сообщении.

Как уточняется, соседи вызвали пожарных, которые оперативно локализовали возгорание, не допустив распространения огня на хозяйственные постройки. Сейчас потерпевшие находятся у родственников. "В результате пожара дом выгорел изнутри, крыша обрушилась. Администрация муниципального образования решает вопрос о дальнейшем переселении этой семьи", - отмечается в сообщении.

Собственники рассказали, что эксплуатировали отопительную печь, зная о ее неисправностях.