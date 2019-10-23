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Лавров: финты вправо и влево как в спорте, так и в жизни до добра не доводят

Глава МИД России рассказал в интервью для фильма Первого канала "МГИМО. На всех языках мира", что продолжает играть в футбол

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Финты вправо и влево не приводят ни к чему хорошему. Такой жизненной формулой поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для фильма Первого канала "МГИМО. На всех языках мира" к 75-летию университета.

Как рассказал ведущий, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поделился с ним, что у Лаврова был очень хороший финт в футболе: уход вправо и сильный удар по воротам. В связи с этим журналист задал главе МИД РФ вопрос, который интересовал Токаева, удается ли министру и сейчас повторять это.

"Сейчас больше стараемся ни вправо, ни влево, а идти по центру, потому что, как показывает практика, финты вправо и финты влево до добра не доводят, причем не только в спорте", - сказал глава российского МИД.

Лавров также рассказал, что продолжает играть в футбол. "Вчера играл, - сказал глава российского дипведомства. - Конечно, уже не так бегается, но удовольствие от того, что ты получаешь передачи и можешь продлить пас так, чтобы сделать атаку острой, удовольствие от того, что ты можешь выбрать место, которое позволит тебе замкнуть классную передачу и забить гол, ни с чем не сравнимо".

Теги
Лавров, Сергей Викторович
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