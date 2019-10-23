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Более 600 малоквартирных домов исключили из программы капремонта на Ставрополье

Взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений, будут возвращены им в полном размере

СТАВРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края исключили из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов здания, в которых находятся менее пяти квартир. В результате из программы выбыли 615 домов, сообщила в среду пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"На Ставрополье актуализирована региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Из нее исключены 615 домов с количеством квартир менее пяти. Соответствующее постановление подписал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров", - говорится в сообщении.

Инициатива исходила от самих собственников домов, отметили в пресс-службе. Жителям проще самостоятельно собирать деньги и проводить необходимый ремонт, поскольку общедомовое имущество в таких зданиях незначительно, а срок ожидания ремонта в рамках программы может достигать нескольких лет.

"Взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений в домах с количеством квартир менее пяти с начала 2015 года, будут возвращены им в полном объеме", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ региона Романа Марченко.

С 2015 года на Ставрополье был проведен ремонт в 1,5 тыс. многоквартирных домов. В краевую программу капитального ремонта ранее были включены 9096 многоквартирных домов площадью 27,5 млн кв. метров.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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