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Саммит Россия – Африка

Путин выразил соболезнования президенту ДР Конго в связи с гибелью людей в результате ЧП

Президент РФ отметил, что это всегда тяжелое событие

СОЧИ, 23 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Демократической Республики Конго (ДРК) Феликсом Чисекеди выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП и авиационной катастрофы.

"Я хотел бы выразить соболезнования в связи с гибелью людей в дорожно-транспортном происшествии у вас в стране и в аварии самолета, в катастрофе авиационной. Это всегда тяжелое событие", - сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что 30 человек погибли и 39 пострадали в результате автокатастрофы в ДРК, где в воскресенье перевернулся и загорелся автобус.

Самолет Ан-72 вылетел утром 11 октября из города Гома на востоке ДРК и направлялся в Киншасу. Контакт с ним был утрачен через 59 минут после вылета. Конголезское радио со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации ДРК сообщило, что на борту находились четыре члена экипажа, а также гражданские лица и военные, в том числе сотрудники администрации президента ДРК. Посольство РФ в Киншасе подтвердило, что в самолете Ан-72 находились два гражданина РФ - Владимир Садовничий и Виталий Шумков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКонго (ДРК)Чисекеди, ФеликсСаммит Россия – Африка
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