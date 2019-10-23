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Крымские специалисты помогут создать в Малайзии лагерь по примеру "Артека"

Посол России в Малайзии Валерий Ермолов подчеркнул, что это важная сфера сотрудничества

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Лагерь по стандартам международного детского центра "Артек" впервые появится в Малайзии, крымские специалисты помогут в его строительстве. Об этом в среду сообщается на сайте "Артека".

"Меморандум подписали первый заместитель директора "Артека" Виктория Королева и президент Ассоциации лагерей Малайзии Азми Нашриби. Документ призван способствовать укреплению российско-малайзийского сотрудничества в области детского развития и воспитания, включая обмен информацией и лучшими практиками, направление малайзийских волонтеров, педагогов и вожатых для работы в "Артеке", а также консультативную помощь в строительстве первого в Малайзии детского лагеря по типу "Артека", - говорится в сообщении.

По словам посла России в Малайзии Валерия Ермолова, слова которого приводит пресс-служба, это первое соглашение в гуманитарной сфере, которое регулирует взаимоотношения между гражданскими обществами России и Малайзии.

"Это важная сфера сотрудничества и связей. Немаловажно, что Малайзия начала сотрудничать с Крымом - Крым имеет особый статус и очень ценно, что делегаты других стран находились при подписании соглашения в зале", - приводит пресс-служба слова Ермолова.

Основанный в 1925 году "Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, финансирование комплекса предусматривает федеральная целевая программа развития Крыма.

Сейчас "Артек" - это комплекс из девяти детских лагерей (более 300 зданий и сооружений). Прогнозировалось, что в 2018 году "Артек" сможет принять 40 тыс. детей. В 2017 году в лагерях отдохнули около 39 тыс. детей.

Теги
МалайзияРоссияКрым
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