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В Карелии создали мобильные группы для отстрела диких хищников, угрожающих людям

Группы будут работать в Медвежьегорском, Кемском, Муезерском и Лоухском районах региона

ТАСС, 23 октября. Власти Карелии создали четыре мобильных группы для оперативного отстрела хищных диких животных, которые выходят в населенные пункты, сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии республики.

"По решению оперативного штаба Минприроды Карелии были созданы четыре мобильные группы для немедленного реагирования в Медвежьегорском, Кемском, Муезерском и Лоухском районах", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства, наиболее частые случаи выхода диких животных в населенные пункты происходят в поселках Пиндуши Медвежьегорского района, окрестностях города Кеми, поселке Ледмозеро Муезерского района, а также в поселках Приморский и Чупа Лоухского района. Группы будут работать круглосуточно и патрулировать районы.

Ранее глава республики Артур Парфенчиков сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что на прошлой неделе охотники выследили и застрелили двух медведей, которые представляли угрозу для людей на территории Кондопожского и Лоухского районов республики. По данным регионального министерства природы, в начале октября в районе поселка Надвоицы охотники совместно с полицией искали волка, который выходил на территорию населенного пункта. Местные СМИ сообщали, что волк напал на ребенка, когда мать с двумя детьми шла по улице.

В прошлом году из-за неурожая ягоды в лесах происходили похожие случаи - один медведь разрыл могилу на кладбище, а второй напал на человека. Хищники выходили в населенные пункты для поиска еды. В прошлом году для борьбы с хищниками охотникам выдавали дополнительные квоты на отстрел животных и продлевали сезон охоты.

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