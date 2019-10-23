Участники форума в Лимасоле рассказали об изменении медиаландшафта

ЛИМАСОЛ, 24 октября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Мировой медиаландшафт претерпевает существенные изменения на фоне происходящего на планете слияния ультраправых сил с террористами. Об этом сказано в итоговом коммюнике 15-й международной конференции "Роль СМИ в противодействии терроризму", которая завершилась вечером в среду в городе Лимасол.

"Мы, участники международной конференции, посвященной участию СМИ в противодействии терроризму, отмечаем, что в последнее время произошли значительные изменения в международной политике, медиаландшафте и аудитории. В частности, мы отмечаем заметное сращивание терроризма и праворадикальных движений во многих странах", - сказано в документе. В нем также отмечается, что форум пришел к выводу о том, что в сложившейся ситуации главной задачей международного журналистского сообщества является "разработка интеллектуальных подходов для противодействия идеологии терроризма".

Участники конференции обратили внимание всех журналистов и сотрудников медиаотрасли на необходимость сохранения профессиональной журналистикой доверия аудитории в эпоху фейковых новостей, поиска возможностей мобилизации ресурсов блогеров на борьбу с терроризмом и пропагандой ненависти, а также выработки путей сотрудничества СМИ, дипломатов и органов безопасности разных стран в борьбе против терроризма.

Форум также отметил важность представленного на конференции доклада "Лаборатории Касперского" о существующих угрозах в интернете и опасностях кибертерроризма.

Задачи конференции

"Одна из наших задач - это привлечь внимание к этим проблемам", - заявил в беседе с корр. ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Козлов, принимавший участие во всех 15 ежегодных форумах по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. "Вторая задача, - продолжил замглавы Роспечати, - состоит в том, чтобы собирающиеся на этой конференции профессионалы могли просто пообщаться между собой и окунуться в горячие споры по самым актуальным вопросам. И третья - отправить итоговый документ конференции по разным каналам, в том числе в МИД и ООН".

Как заметил член Совета по внешней оборонной политике России Александр Михайлов, который ранее занимал посты начальника Центра общественных связей ФСБ и начальника Управления информации МВД РФ, основным прикладным значением этих конференций является "тиражирование мысли". Он привел в пример освещение СМИ крупных происшествий, связанных с гибелью людей. "Когда Би-би-си привозила (на один из предыдущих форумов - прим. ТАСС) свои ролики, для нас это, конечно же, был мастер-класс. Они показывали, в какой момент надо остановиться и перестать демонстрировать ужасающие кадры, и с учетом того, что в той конференции принимали участие руководители ряда ТВ-каналов, наши телевизионщики стали также следовать этим этическим нормам", - напомнил Михайлов.

"Если же в целом говорить о борьбе с терроризмом, то эту борьбу определяет не журналистика, не войска и даже не специальные службы. Терроризмом управляет социально-экономическое положение стран, граждане которых принимают участие в террористических атаках. Чем хуже социальное положение в такой стране, тем больше наемников от нее воюет [на стороне террористических организаций]", - сказал Михайлов.

Организатором конференции при поддержке Роспечати и Союза журналистов Кипра по традиции выступила Международная академия телевидения и радио (IATR). Председатель ее правления Леонид Млечин констатировал, что на протяжении многих лет проведения форумов профессионализм журналистов, занятых проблематикой противодействия терроризму, существенно вырос. "Просто, когда мы 15 лет назад начинали, мы еще были невеждами, совсем плохо ориентировались в этой тематике, - сообщил он корр. ТАСС. - Еще на самом зачаточном уровне мы пытались понять, что это за явление, как надо об этом рассказывать, о чем можно говорить, а о чем нет. Мы прошли довольно большой путь, и теперь уже дискуссии проводятся на достаточно высоком, вполне экспертном уровне, и я это высоко ценю".

На форуме был отмечен продуктивный вклад, который внесли в работу конференции представители многих национальных, общественных и государственных организаций, включая союзы журналистов Кипра и России, министерства иностранных дел обеих стран и Роспечать. Участники конференции также выразили уверенность, что оргкомитет форума примет приглашение президента Кипра Никоса Анастасиадиса о проведении на острове в 2020 г. следующей ежегодной конференции по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму.

Темы обсуждения

Рабочие заседания конференции проходили 22 и 23 октября. В рамках форума были организованы круглые столы, посвященные несвоевременной реакции журналистского сообщества на угрозу ультраправого терроризма, проблемам работы высокопрофессиональных СМИ в эпоху фейковых новостей, причинам ренессанса расследовательской журналистики, мерам по обеспечению компьютерной безопасности, привлечению к борьбе с терроризмом "новой журналистки" в лице блогеров, а также сотрудничеству журналистов для противодействия ненависти, порожденной национализмом.

Приветственные послания форуму направили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Роспечати Михаил Сеславинский и президент Республики Кипр Никос Анастасиадис.