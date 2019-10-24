Уникальный киноархив о советской Якутии передали властям республики

ТАСС, 24 октября. Семья кинооператора Якутского телевидения Василия Кустуктурова передала властям региона уникальный архив кинопленок, снятых им в 1950-70-е годы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства республики.

"В кинокадрах, снятых отцом, запечатлены знаменательные события из жизни республики: известные жители Якутии, олимпийские чемпионы, труженики села, коллективы колхозов. Конечно же, хотелось бы, чтобы эти уникальные кадры были оцифрованы. Мы безвозмездно передаем этот уникальный киноархив республике, чтобы дело отца, которым он занимался всю свою жизнь, нашло место в истории Якутии", - приводит пресс-служба слова сына оператора Виталия Кустуктурова.

Кинопленки, сделанные в 1950-70-е годы, будут храниться в национальном центре аудиовизуального наследия Республики Саха (Якутия). Их используют при подготовке сюжетов и фильмов к 100-летию Якутской АССР, которая существовала в 1922-1992 годах.

"Василий Васильевич Кустуктуров - один из выдающихся кино- и фотохроникеров республики. Он снимал и сельское хозяйство, и промышленность, и крупные спортивные соревнования. Его архивные фонды бесценны для истории нашей республики", - цитирует пресс-служба слова главы Якутии Айсена Николаева.

Кустуктуров работал в редакциях газет "Молодой коммунист" и "Кыым", в Якутском радиокомитете, а с 1967 года был кинооператором на Якутском телевидении. В его архиве - репортажи и документальные фильмы, на которых, к примеру, запечатлены открытие тоннеля через Становой хребет, прибытие первого поезда на Байкало-Амурскую магистраль, строительство Нерюнгринской ГРЭС.