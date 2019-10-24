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ШОС предлагает ООН выработать правила поведения государств в информационном пространстве

В обращении генсека организации Владимира Норова также говорится, что международному сообществу необходимо выработать единую позицию по вопросам противодействия кибератакам
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© Иван Каргапольцев/ТАСС

ШЭНЬЧЖЭНЬ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества считает необходимым создание рабочего механизма ООН для выработки правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. Об этом говорится в обращении генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимира Норова, зачитанном в четверг в китайском Шэньчжэне (южная провинция Гуандун) на открытии 10-й международной конференции "Доверие и безопасность в цифровом будущем" (Инфофорум-Китай).

"Считаю необходимым создать в рамках ООН на основе справедливого географического распределения рабочий механизм с целью выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве и их формализации путем принятия соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Мы готовы к сотрудничеству и предлагаем проводить совместные мероприятия в этом направлении для более эффективного использования инноваций, совместного противостояния распространению деструктивных идей терроризма, экстремизма и других преступлений", - говорится в его обращении.

Генсек ШОС отметил, что организация намерена углублять международное сотрудничество в борьбе с вредоносным использованием ИКТ, в частности в террористических и криминальных целях, а также призвал разработать под эгидой ООН международный правовой документ по вопросам борьбы с использованием информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Противодействие кибератакам

Норов также заявил, что международному сообществу необходимо выработать единую позицию по вопросам противодействия кибератакам. 

"В современном мире информация является одним из самых мощных инструментов политического и психологического воздействия. Кибератаки проводятся на регулярной основе, и выработка общей позиции по противодействию им является весьма злободневной задачей. За 18 лет своего существования Шанхайская организация сотрудничества внесла ощутимый вклад в обеспечение безопасности и развития в обширном Евразийском регионе", - говорится в обращении.

По его словам, ШОС в своей работе концентрирует внимание на развитии сотрудничества в сфере обеспечения международной информационной безопасности, борьбе с кибертерроризмом, киберпреступностью, недопущении распространения через информационно-коммуникационные сети идей террористического, сепаратистского и экстремистского характера. Практической работой на данном направлении, уточнил генсек организации, занимается Региональная антитеррористическая структура (РАТС) ШОС.

"Только за 2018 год в рамках противодействия использованию сети Интернет в террористических и экстремистских целях усилиями РАТС ШОС был ограничен доступ к более чем 165 тыс. интернет-ресурсов и пресечена деятельность более 3 тыс. участников террористических и религиозно-экстремистских образований", - сообщил Норов, добавив, что с учетом всех этих тенденций ШОС принимает соответствующие меры, нацеленные на противодействие вовлечению молодежи в деятельность террористических, сепаратистских и экстремистских структур.

Инфофорум-Китай

В центре внимания участников конференции в этом году находятся такие вопросы, как умная логистика и цифровая таможня, технологии и сервисы нового поколения на основе 5G, управление Интернетом и построение безопасного информационного пространства, риски и необходимость международного сотрудничества в условиях цифровой трансформации, цифровая экономика, электронная коммерция, умный город, технологии искусственного интеллекта и ряд других.

Программа конференции предусматривает экспертные встречи и круглые столы, а также визиты в штаб-квартиры ряда крупных китайских компаний. Среди них такие, как Huawei, Tencent, China Telecom и SF Express. Конференция завершит свою работу 25 октября. По ее итогам ожидается принятие совместной резолюции.

Инфофорум-Китай организуется ассоциацией Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" при поддержке комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации. Содействие в проведении мероприятия оказывают МИД РФ, Секретариат ШОС, Альянс облачной безопасности Китая и Ассоциация кибербезопасности Китая.

Теги
РоссияКитайНоров, Владимир Имамович
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