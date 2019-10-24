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Кризис на Украине

Красный Крест направил в Донбасс более 200 т гуманитарной помощи

Жителям региона отправлены продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма, отметили в Государственной пограничной службе Украины

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 200 т гуманитарной помощи. Об этом сообщила в четверг Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПП "Новотроицкое" <...> из Киева в Донецк проследовали 14 автомобилей с гуманитарным грузом, направленного от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении. Жителям Донбасса отправлены продуктовые наборы, лекарства, товары медицинского назначения, универсальные комбикорма общим весом 232 т.

Гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик на постоянной основе с августа 2014 года оказывает Россия. В четверг МЧС России направило в Донбасс 88-й гуманитарный конвой. В общей сложности жителям республик доставят порядка 600 т гуманитарных грузов, в том числе медикаменты и детские продуктовые наборы. Россия за весь период оказания помощи доставила в Донбасс свыше 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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УкраинаКризис на Украине
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