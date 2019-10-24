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Комитет Думы поддержал компенсацию взносов за капремонт семьям погибших военных

Согласно документу, новую льготу будут предоставлять при условии, что срок службы погибшего военного составляет не менее 20 лет

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в четверг дал положительное заключение на законопроект о компенсациях взносов на капитальный ремонт семьям погибших (умерших) после увольнения со службы военных-контрактников.

Согласно документу, новая льгота будет предоставляться при условии, что срок службы погибшего (умершего) военного составляет не менее 20 лет. Инициатива кабмина РФ также распространяется на пожарных, сотрудников ФСИН и таможенных органов.

"Вдовы погибших сотрудников, их семьи в полном объеме получат социальные гарантии. Есть положительное заключение правительства, дополнительных расходов проект не потребует", - сказала в ходе заседания член комитета Ольга Павлова.

Как указывают авторы законопроекта, документ направлен на устранение неопределенностей в законе "О статусе военнослужащих", касающихся компенсаций, на которые в феврале текущего года указал Конституционный суд РФ.

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