Комитет Думы поддержал компенсацию взносов за капремонт семьям погибших военных

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в четверг дал положительное заключение на законопроект о компенсациях взносов на капитальный ремонт семьям погибших (умерших) после увольнения со службы военных-контрактников.

Согласно документу, новая льгота будет предоставляться при условии, что срок службы погибшего (умершего) военного составляет не менее 20 лет. Инициатива кабмина РФ также распространяется на пожарных, сотрудников ФСИН и таможенных органов.

"Вдовы погибших сотрудников, их семьи в полном объеме получат социальные гарантии. Есть положительное заключение правительства, дополнительных расходов проект не потребует", - сказала в ходе заседания член комитета Ольга Павлова.

Как указывают авторы законопроекта, документ направлен на устранение неопределенностей в законе "О статусе военнослужащих", касающихся компенсаций, на которые в феврале текущего года указал Конституционный суд РФ.