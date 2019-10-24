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Саммит Россия – Африка

Глава Минприроды поручил ускорить запуск сети наблюдения за леопардами на Кавказе

В частности, это позволит анализировать, насколько эффективно специалисты Центра восстановления леопарда готовили животных к жизни в дикой природе

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин поручил ускорить запуск единой системы наблюдения за популяцией леопарда на Кавказе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

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"Для повышения контроля периода адаптации и эффективности анализа результатов подготовки животных к жизни в естественных условиях, а также с целью регулярных наблюдений за животными в природе глава Минприроды России поручил ускорить внедрение единой системы и центрального пункта видеомониторинга за особо охраняемыми природными территориями юга России. Кроме того, для обеспечения благоприятных условий развития программы [реинтродукции] в регионах принято решение о системном вовлечении ответственных структур на местах к работе по мониторингу за выпущенными молодыми животными и решения сопутствующих вопросов", - говорится в релизе по итогам совещания с руководством "Сочинского национального парка".

В "Центре восстановления леопарда на Кавказе", который находится в введении ФГБУ "Сочинский национальный парк", живут 13 особей переднеазиатского леопарда, шесть из которых проходят программу подготовки и адаптации к жизни в природе - выпуску в естественную среду обитания.

В Сочи Кобылкин находится в рамках программы экономического форума и саммита Россия - Африка, которые проходят 23-24 октября. Саммит проходит под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и форума.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияСаммит Россия – Африка
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