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Более 14 км аварийных сетей водоснабжения заменили в Приморье с начала года

Кроме того, специалисты прочистили и промыли более 140 км канализационных труб

ВЛАДИВОСТОК, 24 октября. /ТАСС/. Специалисты "Приморского водоканала" заменили и отремонтировали более 14 км аварийных сетей водоснабжения и канализации в Приморье с начала 2019 года, сообщила в четверг пресс-служба администрации края.

"В течение года отремонтировано более 14 километров трубопроводов, почти тысяча задвижек, более 240 пожарных гидрантов, более 750 водоразборных колонок. Также специалисты предприятия прочистили и промыли свыше 140 километров канализационных труб, заменили и отремонтировали более 630 водопроводных и канализационных колодцев", - говорится в сообщении.

По мнению врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, слова которой приводятся в сообщении, работа по текущему содержанию и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства городов и районов края позволила улучшить качество водоснабжения и водоотведения.

"Уменьшаются утечки, аварийные отключения потребителей, исправные канализационные сети улучшают и экологическое состояние населенных пунктов", - пояснила она.

По данным пресс-службы, работы по замене проводились в соответствии с региональной программой "Охрана окружающей среды Приморского края", рассчитанной до 2021 года.

Теги
РоссияПриморский край
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