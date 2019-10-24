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Власти Камчатки выясняют обстоятельства смерти младенца, летевшего в Хабаровск на операцию

По информации Минздрава региона, у ребенка был врожденный порок сердца

ТАСС, 24 октября. Министерство здравоохранения Камчатского края проводит служебную проверку в связи со смертью трехмесячного ребенка, которого везли в самолете из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск на операцию. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Необходимо восстановить хронологию сoбытий, выяснить, какое оборудование и набор лекарственных препаратoв имела при себе бригада врачей в полете, какие показатели были у пациента перед транспортирoвкой в Хабаровск", - приводятся слова министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной. Она отметила, что по итогам служебной проверки будут приняты процессуальные меры.

По информации пресс-службы, младенцу должны были сделать операцию в Федеральном центре сердечно-сoсудистой хирургии в Хабаровске. Как уточнили ТАСС в Минздраве региона, у ребенка был врожденный порок сердца.

Теги
РоссияКамчатский крайХабаровский край
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