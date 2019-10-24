Володин пригласил генсека Совета Европы в Москву на празднование 75-летия Победы

СТРАСБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг пригласил генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич принять в 2020 году участие в торжествах в Москве по случаю 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Приглашаю вас в Москву на празднование 75-летия Победы", - сказал спикер на встрече с Пейчинович-Бурич, которая состоялась в рамках европейской конференции председателей парламентов.

"Мы должны сохранить историческую память о тех, кто отдал свои жизни, освобождая Европу от фашизма", - подчеркнул он. Со своей стороны генсек поблагодарила за приглашение и отметила, что это "хороший повод посетить Москву".

В продолжение разговора глава нижней палаты парламента РФ рассказал собеседнице о погибших в годы Второй мировой войны членах своей семьи. В ответ она призналась, что тронута его личной историей и "разделяет позицию о необходимости чтить память о войне и погибших".

Открывающая в четверг в Страсбурге конференция глав парламентов посвящена 70-летию образования Совета Европы. Основная дискуссия пройдет по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет".