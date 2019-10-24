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Росгвардия оснастила 2 тыс. машин скорой помощи системой защиты от нападений на медиков

После нажатия тревожной кнопки экипаж вневедомственной охраны по нормативам обязан прибыть на место в течение одной минуты

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Научно-исследовательский центр "Охрана" Росгвардии разработал и установил на автомобили скорой помощи систему защиты от нападений на медиков. Об этом в четверг на выставке "Интерполитех" журналистам сообщил сотрудник центра.

"После серии резонансных нападений на экипажи скорой помощи было принято решение об установке подобных систем. Уже установлено порядка 2 тыс. комплектов охраны. Уже сейчас эта мера позволила предотвратить нападения, система уже работает", - сказал он, затруднившись назвать точное число предотвращенных нападений.

После нажатия тревожной кнопки медиками экипаж вневедомственной охраны по нормативам обязан прибыть на место в кратчайшие сроки. Кроме того, система предназначена для защиты автомобилей от угона - она способна заблокировать запуск двигателя, передать тревожный сигнал и местонахождение автомобиля ближайшему экипажу Росгвардии.

В новость внесена правка (15:34 мск) - передается с изменением в 3-м абзаце по просьбе спикера: правильно - в кратчайшие сроки

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