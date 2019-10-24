СМИ: очищающим бразильские пляжи от нефти Добровольцам потребовалась медпомощь

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 октября. /ТАСС/. Не менее 17 жителей бразильского города Сан-Жозе-да-Короа-Гранди на юге штата Пернамбуку обратились за помощью к врачам после того, как приняли участие в ликвидации выбросов нефти на пляжах этого населенного пункта. Об этом сообщил в среду портал G1 со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По информации портала первые случаи обращений были зарегистрированы в прошлую пятницу, через день после того, как первые выбросы нефти были зарегистрированы в городском округе. Как уточняется, волонтеры жаловались на сильные головные боли, тошноту, рвоту и другие признаки отравлений и аллергических реакций. Никому из них не потребовалась госпитализация, сообщили в местном управлении здравоохранения. По мнению медиков, реальное число отравлений в результате контакта с нефтью или нахождения в местах загрязнений может быть выше.

В понедельник Минобороны Бразилии более чем в четыре раза увеличило - с 1,5 до 6,5 тыс. - число военнослужащих, занятых в работах по ликвидации загрязнений пляжей северо-восточного региона страны нефтью. Помимо волонтеров и военных, в этой работе участвуют сотрудники Бразильского института по защите окружающей среды (Ibama), Института по сохранению биоразнообразия (ICMBio), Национального управления гражданской обороны, государственной нефтегазовой компании Petrobras, представители региональных и местных администраций, общими усилиями которых с пляжей удалено более 900 тонн нефти и загрязненного ею песка. ВМС страны в свою очередь сообщили, что четверым ее военнослужащим, также понадобилась медпомощь.

По данным Ibama, с начала сентября почти 190 пляжей и 12 природоохранных зон северо-востока страны, в водах которых обитают морские черепахи и ламантины, оказались загрязнены нефтью. Протяженность береговой линии, затронутой экологическим бедствием, превышает 2200 км.

По мнению специалистов, данная проблема в случае невозможности ее устранения в ближайшее время может нанести существенный урон местному турбизнесу в начинающийся в декабре период традиционно повышенного спроса у отдыхающих. Что касается экологического ущерба, то уже сейчас биологи бьют тревогу в связи с угрозой загрязнения и последующей гибели коралловых рифов северо-восточного побережья страны и попаданием нефти в устья рек.

Установлением источника загрязнения занимаются ВМС Бразилии. По результатам анализа собранной на пляжах нефти специалисты Petrobras и ученые Федерального университета штата Баия пришли к выводу, что она имеет венесуэльское происхождение. Власти Боливарианской Республики категорически отрицают свою причастность к произошедшему.