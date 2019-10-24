В Генпрокуратуре назвали ситуацию с безопасностью в детских лагерях "далеко не идеальной"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Генпрокуратура оценивают ситуацию с обеспечением безопасности в местах детского отдыха как далеко не идеальную.

"По результатам проверок установлено, что у нас по-прежнему ситуация с обеспечением безопасности в детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности далека от идеальной", - сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, выступая на интернет-канале ведомства "Эфир".

Он отметил, что всего во время проверок было выявлено свыше 12 тыс. нарушений закона в этой сфере, было внесено около 4 тыс. представлений о нарушении закона, к дисциплинарной ответственности привлечены 2,5 тыс. человек, к административной - более 1,5 тыс. человек. В суды направлено более 400 исковых заявлений, по материалам прокуратуры возбуждены 12 уголовных дел. Кроме того, выявлено 100 организаций и частных лиц, которые организовали детский отдых в неприспособленных местах. "В большинстве случаев деятельность этих организаций была приостановлена в судебном порядке", - рассказал Куренной. Также была прекращена деятельность десяти несанкционированных палаточных лагерей.

Среди нарушений представитель Генпрокуратуры назвал несоблюдение норм и правил при организации питания, в том числе нарушения условий хранения продуктов питания, готовых блюд. "По этой причине даже были зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний в Крыму, Татарстане, Приморском и Красноярском краях, Саратовской и Тверской областях, Якутии. По материалам прокурорских проверок было возбуждено четыре уголовных дела", - сообщил Куренной. По его словам, по-прежнему не соблюдаются и требования пожарной безопасности из-за недостаточного ведомственного и муниципального контроля.