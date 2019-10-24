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Песков не комментирует критику Фадеевым СК за неактивное рассмотрение жалоб на полицию

Пресс-секретарь президента считает, что "надо смотреть конкретную статистику"

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Для оценки эффективности расследования дел в отношении полицейских необходимо анализировать статистику на этот счет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявления нового главы Совета при президенте РФ по правам человека Валерия Фадеева о том, что заявления полицейских о преступлениях против них в Следственном комитете РФ рассматривают активно, а жалобы на действия полицейских практически не рассматривают.

"Здесь надо смотреть конкретную статистику, я не располагаю такой статистикой, - сказал на это Песков. - Делать какие-то общие заявления на этот счет не считаю корректным".

Песков добавил, что самого заявления Фадеева, сделанного "Эхо Москвы" он не видел и комментировать его не станет.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичФадеев, Валерий Александрович
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