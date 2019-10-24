Оправданный по делу о нападении на полицейского петербуржец подал иск к Минфину

"Дзержинский районный суд сегодня зарегистрировал исковое заявление Михаила Цакунова к Министерству финансов РФ о взыскании компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Цакунов просит 2 млн рублей", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении. Третьим лицом по иску значится Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 октября. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск к Министерству финансов от активиста Михаила Цакунова, которого ранее суд признал невиновным в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года у Дворцовой площади. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, активист пытается взыскать 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

При рассмотрении дела судом первой инстанции прокуратура просила суд назначить Цакунову наказание в виде лишения свободы сроком 2,5 года условно. Защита фигуранта просила оправдать его. В мае этого года Дзержинский районный суд Петербурга приговорил его к штрафу в 100 тыс., признав Цакунова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор суда первой инстанции и оправдал Михаила Цакунова.

5 мая прошлого года Цакунов, как ранее установило следствие, на несанкционированной акции у Дворцовой площади оказал сопротивление сотруднику полиции при попытке доставить его в отдел для составления протокола о нарушении установленного порядка проведения митингов. В результате у сотрудника полиции оказался выбит зуб. Цакунов свою вину не признал.

В Петербурге 5 мая 2018 года прошла несогласованная акция оппозиции. По данным главка МВД по городу и области, в ней приняли участие около 2 тыс. человек. Суды в Петербурге в рамках административных дел о нарушениях проведения митингов отправили под арест от 1 до 15 суток более 500 участников несанкционированной акции, 55 человек из арестованных также были оштрафованы на суммы от 500 рублей до 170 тыс. рублей.