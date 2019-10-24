Казанскую икону Богородицы и мощи Феофана Затворника доставили для поклонения на Сахалин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 октября. /ТАСС/. Казанскую (Вышенскую) икону Пресвятой Богородицы и ковчег с частицей мощей святителя Феофана Затворника доставили для поклонения на Сахалин из Свято-Успенского Вышенского монастыря Рязанской митрополии. Об этом сообщил ТАСС представитель Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

По информации епархии, святыни пробудут на острове до 8 ноября включительно. До 27 октября они будут храниться в Кафедральном соборе Рождества Христова в Южно-Сахалинске, затем к ним смогут приложиться жители городов Анивы, Холмска, Невельска, Корсакова, Макарова, Долинска и Поронайска. Кроме того, 4 ноября - в День народного единства - в областном центре пройдет праздничное шествие с Казанской иконой Божией Матери.

"Сегодня утром жители и гости Южно-Сахалинска собрались в Кафедральном соборе Рождества Христова, чтобы приложиться к ковчегу с частицей мощей святителя Феофана Затворника и иконе Казанской Вышенской Пресвятой Богородицы. Зал храма был полностью заполнен людьми. Некоторые прихожане ждали на улице, чтобы встретить святыни. После молебна все желающие смогли подойти к святыням", - сказал собеседник агентства.

7 ноября икону и ковчег с частицей мощей вернут в Кафедральный собор, на следующий день с утра они покинут Южно-Сахалинск.

Казанская (Вышенская) икона Божией Матери - точная копия с чудотворного образа, обретенного 8 июля 1579 года в Казани. Самые ранние сведения о ней восходят к 1812 году. Особое почитание получила в 1853 и 1871 годах после неоднократных избавлений жителей Шацка (Рязанская область), Моршанска (Тамбовская область) и Тамбова от эпидемии холеры.

Святитель Феофан Затворник (1815-1894), епископ Тамбовский, был одним из самых влиятельных духовных писателей XIX века. Он оказал глубокое влияние на духовное возрождение общества. Последние 22 года своей жизни святитель провел в затворе.