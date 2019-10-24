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Представители 15 регионов РФ поучаствуют в финале ярмарки Russian Open Event Expo в Крыму

Мероприятие пройдет с 29 по 30 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Финал всероссийской ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo, который впервые пройдет в Крыму в рамках IX Туристского форума "Открытый Крым" с 29 по 30 октября, соберет представителей 15 регионов страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

"Впервые в Крыму в рамках форума состоится финал всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo, организованной Федеральным агентством по туризму. Более 60 участников из 15 регионов РФ примут участие в конкурсах "Выбор года", "Столица событийного туризма" и "Лидер событийного туризма". Лучшие представители событийного туризма в России станут известны 30 октября на торжественной церемонии закрытия форума", - говорится в сообщении.

В рамках форума откроется выставка предприятий туристической индустрии, на которой отельеры, туроператоры и товаропроизводители проведут презентации своих санаторно-курортных и туристических возможностей. "Пленарное заседание форума посвящено стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, программам региона для ее практического наполнения и конкретным механизмам реализации поставленных задач", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

IX Туристский форум "Открытый Крым" пройдет в Симферополе 29 и 30 октября и соберет более 5 тыс. лидеров туристической отрасли Крыма и других курортных регионов России, а также иностранные делегации. На форуме планируют подвести итоги высокого курортного сезона на Юге России.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное число туристов - около 6,8 млн человек. При этом 47% из них прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через границу с Украиной. Власти Крыма рассчитывают принять в 2019 году порядка 7,5 млн туристов.

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