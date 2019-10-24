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AFP: французская пресса подаст жалобу на Google из-за нового формата цитирования

Согласно новым правилам, Google размещает только заголовки новостей французских СМИ без кратких выдержек, чтобы не выплачивать вознаграждения журналистам за отображение фрагментов их материалов в новостной ленте

ПАРИЖ, 24 октября. /ТАСС/. Французская пресса намерена подать жалобу в орган по вопросам конкуренции на компанию Google из-за ее новых условий цитирования французских СМИ. Об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на главу издания La Depeche du Midi Жан-Мишеля Байле, который также является председателем Ассоциации французской прессы.

В четверг Google применил новые правила по отображению новостей французских СМИ - размещение только заголовков без кратких выдержек - чтобы не выплачивать вознаграждения журналистам за отображение фрагментов их материалов в своей новостной ленте, как того требует вступивший в силу в этот же день закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ".

При этом в компании указывают, что европейские СМИ получат возможность добровольно согласиться на сохранение прежнего формата подачи своих материалов, если подпишут соответствующее соглашение с Google, оговорив в нем, в каком объеме их тексты могут цитироваться без перехода по ссылке на сайт источника и в каком масштабе могут отображаться сопровождающие тексты фотографии.

Как поясняет AFP, теперь "французские СМИ вынуждены позволить американскому гиганту бесплатно использовать фрагменты своего контента, или в противном случае их информация станет гораздо менее заметной в результатах поиска, что приведет к падению их интернет-трафика".

От рекомендаций до закона

В апреле этого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении материалов в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ". Согласно этому документу, с 24 октября, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат будет зависеть не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов. Впрочем, закон позволяет бесплатно использовать "отдельные слова" и "очень короткие выдержки" из новостей, однако четко эти критерии не прописаны.

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