Почти 400 заявок от жителей Северной Осетии поступило на конкурс "Лидеры России"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Около 400 жителей Северной Осетии подали заявки на конкурс управленцев "Лидеры России", сообщается в четверг на сайте главы и правительства республики.

"С начала регистрации на участие в третьем сезоне конкурса управленцев "Лидеры России 2020" от жителей Северной Осетии поступили 384 заявки", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" сообщила, что организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" получили более 150 тыс. заявок на участие в проекте со всех регионов страны и 60 иностранных государств.

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали почти 200 тыс. человек. Победителями тогда стали 103 человека. Второй конкурс "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года, более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. Конкурс стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями.

Четвертого октября начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Итоги конкурса, как ожидается, будут подведены в марте - апреле 2020 года.