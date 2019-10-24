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Северная Осетия выполнила план 2019 года по ремонту дворовых и общественных территорий

В республике благоустроили 61 двор и 15 общественных территорий

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Запланированное в 2019 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустройство 61 дворовой и 15 общественных территорий в Северной Осетии завершено. Об этом в четверг сообщается на сайте министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В Северной Осетии завершено благоустройство дворовых территорий, запланированных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2019 год. Проведены работы на 61 дворовой территории: во Владикавказе благоустроено 49 дворов, в Мизуре - 2, в Фиагдоне - 1, в Дигоре - 6, В Моздоке - 3", - говорится в сообщении.

Во дворах заменено асфальтовое покрытие, смонтировано освещение, установлены малые архитектурные формы - скамейки и урны. В части дворов организованы детские и спортивные площадки, беседки. В одном из дворов появились сразу две детские игровые зоны, площадка для занятий на тренажерах и небольшой сквер.

В Моздоке акцент сделали на благоустройство парковочных зон и детских спортивных площадках. Здесь собственники жилья приняли активное участие и в софинансирование программы, которое составило 20%. Жильцы дополнительно установили навесы, а также современное покрытие для детских площадок.

"Реализация проекта "Формирование комфортной городской среды", которая входит в нацпроект, рассчитана до 2024 года. За пять лет в республике пройдет благоустройство еще более 600 дворов", - приводит пресс-служба слова министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Тамаева.

Как отмечается, в очереди на благоустройство в Моздоке состоит 42 двора, в каждом проведены общедомовые собрания, составлены дизайн-проекты и проектно-сметная документация.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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