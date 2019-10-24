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Опрос: каждый четвертый немец разделяет антисемитские взгляды

По данным Всемирного еврейского конгресса, 41% немцев заявили, что евреи слишком много говорят о холокосте

БЕРЛИН, 24 октября. /ТАСС/. Каждый четвертый гражданин Германии в той или иной мере разделяет антисемитские взгляды, причем 41% немцев полагают, что евреи "слишком много говорят о холокосте". Об этом сообщила в четверг газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всемирным еврейским конгрессом.

Исследование, в котором участвовали 1,3 тыс. человек, проводилось два с половиной месяца назад, то есть до нападения правого экстремиста на синагогу в городе Галле. По данным опроса, 28% респондентов, относящихся к "элите" германского общества (с ежегодным доходом как минимум в €100 тыс.), считают, что евреи имеют слишком много влияния в области финансов и экономики, 26% полагают, что это касается и мировой политики. Почти половина опрошенных (48%) заявила, что евреи лояльнее относятся к Израилю, нежели к Германии.

При этом 12% респондентов утверждали, что евреи несут ответственность за большую часть конфликтов и войн в сегодняшнем мире. 22% считают, что евреев ненавидят из-за их поведения.

Опрос также показал, что большинство немцев (65%) осознает рост антисемитизма в германском обществе.

Теги
Германия
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