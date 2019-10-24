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День народного единства в Ессентуках отметят восхождением на гору Бештау

Главное праздничное шоу пройдет на Курортном бульваре

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. День народного единства в Ессентуках отметят концертами, заплывом в городском озере и восхождением на гору Бештау. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской администрации.

"Курортные Ессентуки готовят большую праздничную программу к Дню народного единства. 1 ноября пройдет театрализованный праздничный концерт "Мы разные, мы равные". Продолжит праздничные мероприятия восхождение на гору Бештау "Когда мы едины", которое состоится 3 ноября", - говорится в сообщении.

В воскресенье днем состоится концерт I Открытого чемпионата Кавказа по национальным танцам. А вечером жителей ждет интерактивная концертная программа народного ансамбля "Казачья душа". 4 ноября ессентукские "моржи" совершат заплыв на городском озере. Главное праздничное шоу пройдет на Курортном бульваре Ессентуков - музыкальная программа начнется в 15.00 мск.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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