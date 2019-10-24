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Участие Ставрополья в "Императорском маршруте" должно привлечь в регион больше туристов

В маршрут включены Эммануелевский парк, Эолова арфа, Михайловская и Академическая галереи, здание Ресторации, национальный парк "Кисловодский", Александровская площадь

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Участие Ставропольского края в национальном историко-культурном туристском проекте "Императорский маршрут" будет способствовать привлечению в регион большего числа туристов, сообщил в четверг ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев.

"Продвижение национального туристского проекта "Императорский маршрут" на территории Ставропольского края создаст благоприятные условия для создания туристского продукта для исторического и духовного просвещения российских и зарубежных граждан на территории Российской Федерации и за рубежом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в программу маршрута включено посещение объектов в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске, Ставрополе. В частности, включены Эммануелевский парк, Эолова арфа, Михайловская и Академическая галереи, здание Ресторации, национальный парк "Кисловодский", Александровская площадь.

"Императорский маршрут" реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации. Маршрут включает не только места памяти представителей дома Романовых, но и места их пребывания - резиденции, места официальных визитов, посещений и паломничеств", - отметил министр.

"Императорский маршрут" объединил Санкт-Петербург, Москву, Московскую, Тюменскую, Свердловскую, Омскую, Томскую, Костромскую, Калужскую, Псковскую, Кировскую, Брянскую, Воронежскую и Орловскую области, Пермский, Красноярский и Ставропольский края, Крым и Татарстан. Опорными точками на "Императорском маршруте" стали первый в России государственный Музей семьи императора Николая II в Тобольске и Музей представителей российского императорского дома "Напольная школа в городе Алапаевске".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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