В Киеве прошла акция протеста в связи с загрязнением воздуха

КИЕВ, 24 октября. /ТАСС/. Жители Киева провели в четверг акцию протеста с требованием к властям разобраться с причиной высоких показателей загрязнения воздуха и принять меры. Об этом сообщил украинский телеканал NewsOne.

Несколько десятков демонстрантов вышли на мост над проспектом Бажана в районе Осокорки на юго-востоке Киева. Они развернули плакаты с надписями "Хотим дышать, а не задыхаться", "Позняки, Осокорки, Харьковский (жилые массивы в Дарницком районе Киева - прим. ТАСС) - газовая камера", "Хватит травить Дарницу", "Хочу дышать чистым воздухом".

Участники акции потребовали от властей разобраться с ситуацией и ответить на вопрос, почему дымка окутывает Киев уже несколько дней. Протестующие жаловались, что почувствовали ухудшение здоровья в последние дни.

Жители Киева и ряда других регионов Украины жалуются на загрязненность воздуха уже несколько дней, в темное время суток и утром город окутывает густой смог, а в воздухе местами ощущается запах гари. Из-за плохой видимости в ряде аэропортов страны, в том числе Киеве, Одессе и Львове, в последние дни регулярно задерживаются рейсы. Мнения жителей о возможных причинах загрязнения разделились. Одни считают, что это может быть сжигание опавших листьев, другие связывают появление смога с горящими торфяниками вблизи Киева, как это было около месяца назад.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в понедельник, 21 октября, что информация об аномальном загрязнении воздуха в Киеве и других городах проверяется, однако, по его данным, концентрация вредных веществ не превышает допустимых уровней. Премьер добавил, что в правительстве выясняют, имеет ли место загрязнение воздуха, и пообещал, что информация по этому поводу будет обнародована в ближайшее время.