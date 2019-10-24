Медведев сообщил, что проект "5-100" будет расширен на девять университетов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил число участников проекта "5-100", который нацелен на вывод российских университетов в топ мировых рейтингов, будет расширено.

"Нужны новые подходы к проекту "5-100", мы планируем расширить число участников с 21 до 30 университетов, в следующем году проведем конкурс университетов для предоставления субсидий на 2021 год", - сказал председатель правительства на совещании с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Он отметил, что дал поручение "проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки".

Также глава кабинета министров считает, что "необходимо обновить критерии отбора вузов, которые получают эти деньги, при этом учесть и отраслевую специфику". "Понятно, что бренд университета должен быть отличим, он должен быть узнаваем, он должен быть авторитетным", - указал Медведев.

В майском указе 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект "5-100" направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых победителями стал 21 университет.

Медведев напомнил, что "за семь лет из федерального бюджета было выделено около 70 млрд рублей на поддержку участников проекта и достижение ими результатов". "Благодаря этому университеты многое смогли сделать", - полагает он. В качестве первого результата премьер-министр назвал тот факт, что университеты "закрепились в ряде глобальных рейтингов". "Мы всегда говорим, что рейтинги - не главное, поскольку рейтинги всего не выражают, но рейтинг - это индикатор", - считает глава кабинета министров.

По его словам, в 2012 году в различные рейтинги входили 15 российских университетов, в 2019 - 48, в том числе 19 - победители проекта "5-100". "Наиболее сильные позиции у нас в предметных рейтингах, особенно в математике, физике, компьютерных науках, информатике, инженерном деле", - констатировал председатель правительства. Он подчеркнул, что "заметно вперед продвинулись Новосибирский университет, МИФИ, университет ИТМО, МФТИ, МИСиС, Высшая школа экономики".

Медведев подчеркнул, что цель развития отечественного образования - это повышение его "престижности, популярности и качества".

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