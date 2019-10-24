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Танцевальный фестиваль Five hills dance пройдет в Железноводске 27 октября

Танцоры покажут свои способности в современных, народных, эстрадных танцах, а также в стилях jazz, modern, contemporary

ПЯТИГОРСК, 24 октября. /ТАСС/. Фестиваль Five hills dance 27 октября соберет лучших танцоров России в Железноводске. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской администрации.

"27 октября ставропольский курорт примет на своей площадке ежегодный межрегиональный рейтинговый фестиваль Five hills dance. Танцоры покажут свои способности в современных, народных, эстрадных танцах, а также в стилях jazz, modern, contemporary", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в танцевальном чемпионате примут участие более 300 человек. "Поболеть за участников танцевального батла могут все желающие. Вход на фестиваль, который пройдет на базе городского Дворца культуры, свободный", - сообщила администрация города.

Five Hills Dance Championship - отборочный этап Чемпионата России МАРКС (автономная некоммерческая организация "Международное агентство развития культуры и спорта").

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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