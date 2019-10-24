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Народ маори подаст в суд на главу концерна OMV за бурение у берегов Новой Зеландии

По словам представителя маори Майка Смита, если компания не остановит бурение, то ее обвинят в геноциде и уничтожении среды обитания

ВЕНА, 24 октября. /ТАСС/. Представитель народности маори Майк Смит собирается подать иск в Международный уголовный суд на председателя правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнера Зеле за разработку месторождений нефти у берегов Новой Зеландии. Об этом сообщило в четверг австрийское отделение Greenpeace.

Смит обвинил Зеле в причастности к разрушению жизненных условий народа маори, поскольку австрийский нефтяной гигант планирует начать бурение у берегов Новой Зеландии. Бурение и добыча нефти и газа будет иметь катастрофические последствия для коренного населения этой страны и окажет влияние на потепление климата, отмечают в экологической организации. Greenpeace осуждает запланированное бурение. Экологическая организация требует от OMV не проводить новые работы в Новой Зеландии. Концерн также должен в долгосрочной перспективе отказаться от ископаемых ресурсов", - говорится в заявлении австрийского отделения Greenpeace.

"Все очень просто: OMV может либо отказаться от ископаемых ресурсов, либо обречь наших внуков [на судьбу] быть зажаренными заживо. Руководство OMV ознакомлено с докладами ООН о климатическом кризисе, они знают, что здесь поставлено на карту, и они могут изменить ситуацию к лучшему. Если они этого не сделают, они понесут личную ответственность и будут обвинены в геноциде и уничтожении среды обитания", - подчеркнул представитель маори Майк Смит.

По его заявлению, климатический кризис и глобальное потепление от деятельности нефтяных компаний негативно сказывается на жизни маори. Повышение уровня моря приводит к подтоплению территорий этой народности, а рыболовству угрожает загрязнение океана. При этом OMV на протяжении 20 лет ведет работу в Новой Зеландии и обладает лицензиями на разведку в ее водах. Как предупреждают в Greenpeace, новые работы OMV угрожают среде обитания синих китов и уязвимых видов дельфинов.

Реакция OMV

Официальный представитель нефтегазового концерна OMV Андреас Ринофнер заявил, что компания находится в постоянном контакте с маори и пока не может комментировать судебную жалобу, потому что не обладает этим документом. При этом компания не намерена сворачивать бизнес в Новой Зеландии.

"OMV работает в Новой Зеландии с 1999 года, и с тех пор мы находимся в постоянном контакте с представителями маори. Неправда, что мы якобы не говорим с маори, - сказал Ринофнер в эфире радиостанции O-1. - У OMV нет на руках этой жалобы, поэтому мы не можем ее комментировать в деталях. Но если она будет у нас, тогда мы ее спокойно изучим".

Маори - коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев. Число маори в Новой Зеландии согласно переписи 2013 года составляет около 600 тыс. человек - приблизительно 15% населения страны.

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Новая Зеландия
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