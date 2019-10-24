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Труппа "Сатирикона" в день 80-летия театра почтила память Аркадия Райкина у его памятника

Худрук "Сатирикона" Константин Райкин поделился, что часто ведет диалог с отцом про жизнь театра и пытается предположить, как бы он отнесся к актерам

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Труппа театра "Сатирикон" во главе с художественным руководителем Константином Райкиным встретилась в четверг перед памятником основателю театра Аркадию Райкину на Новодевичьем кладбище, чтобы почтить его память в честь 108-летия со дня его рождения и отметить 80-летие театра.

"Театр, которому сегодня 80 лет, начался с Райкина, он возник благодаря ему, мы пришли отдать дань памяти, наше творческое состояние длится благодаря ему", - сказал худрук.

Райкин поделился, что часто ведет диалог с отцом про жизнь театра. "Я пытаюсь предположить, как бы он отнесся к актерам, разным работникам. Хотя его до конца не знал никто, я думаю, я могу предсказать с большой долей вероятности, что бы он сказал. Я думаю он бы порадовался, какие актеры работают в театре", - сказал художественный руководитель.

Вечером празднование юбилея продолжится на сцене "Планеты КВН". Состоится показ спектакля "Дон Жуан" Егора Перегудова с Тимофеем Трибунцевым и Константином Райкиным в главных ролях. "Это совершенно гениальная пьеса Жана Батиста Мольера, драматурга, которого очень любил Аркадий Райкин", - поделился худрук.

О театре и его основателе

Аркадий Райкин родился 24 октября 1911 года в Риге, в 1922 году его семья переехала в Петроград, в 1935 году Райкин окончил Ленинградский техникум сценических искусств, затем попал в Театр рабочей молодежи (Театр имени Ленинского комсомола), снимался в кино, однако широкая известность пришла к нему в 1939 году после победы на первом Всесоюзном конкурсе артистов эстрады с танцевально-мимическими музыкальными номерами "Чаплин" и "Мишка".

До войны Райкин был принят в труппу Ленинградского театра эстрады и миниатюр, где затем стал художественным руководителем. Во время Великой Отечественной войны выступал перед фронтовиками, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. После войны последовательно развивал свой театр миниатюр, но из-за сложных отношений с партийными властями Ленинграда Райкин вместе с труппой уехал в Москву, где основал театр "Сатирикон". Аркадий Райкин умер 17 декабря 1987 года, похоронен на Новодевичьем кладбище.

История театра началась в 1939 году. "Сатириконом" коллектив стал называться с 1987 года, когда он переехал в здание московского кинотеатра. В июле 2015 года здание театра было закрыто на реконструкцию, в настоящее время спектакли большой сцены играют в здании "Планеты КВН", малой сцены - в учебном театре Высшей школы сценических искусств. Планируется, что "Сатирикон" вернется в свое здание к концу 2020 года.

Теги
Райкин, Константин АркадьевичРайкин, Аркадий Исаакович
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