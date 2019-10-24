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Дефицит кадров в школах Северного Кавказа составляет 1,7 тыс. учителей

Самая большая нехватка учителей в Ставропольском крае и Чечне

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Дефицит кадров в школах регионов Северного Кавказа составляет порядка 1,7 тыс. учителей, десятая часть - учителя русского языка и литературы. Об этом сообщил в четверг журналистам полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Александр Матовников.

"В регионах Северного Кавказа работают 118 тыс. 839 педагогов, не хватает 1,7 тыс. учителей. Из этого числа 169 - учителя русского языка и литературы. Самая большая нехватка в Ставропольском крае - 77 человек и в Чеченской Республике - 54", - сказал он на площадке Ставропольского форума Всемирного русского народного собора в Ставрополе.

Еще одной проблемой является старение педагогических кадров, отметил полпред. "На примере Ставрополья можно сказать, что 42% преподавателей - предпенсионного и пенсионного возраста. При этом молодые специалисты практически в сельскую местность не едут", - отметил Матовников.

Решением проблемы для округа может стать программа "Земский учитель", считает он. "С 2020 года будет реализована программа, которая предполагает единовременную выплату в 1 млн рублей тем учителям, которые едут на село и будут преподавать в местных школах. Наверное, таким образом мы сможем омолодить наши кадры, заполнить те вакансии, которые существуют", - пояснил полпред.

Форум Всемирного русского народного собора проходит в Ставрополе с 2012 года. В 2019 году его темой стала "Русский язык в межнациональном согласии". Форум проходит 24-25 октября, проблемы сохранения и развития русского языка обсуждают порядка 300 экспертов.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечняСтавропольский крайМатовников, Александр Анатольевич
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