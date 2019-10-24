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В Россию из иракских тюрем вернутся 32 ребенка

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в РФ вернется группа из 30 российских детей

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что готовы документы для возвращения в Россию 32 детей, находящихся в тюрьмах Ирака вместе со своими родителями.

Ранее детский омбудсмен сообщала о том, что в Россию вернется группа из 30 российских детей, оказавшихся в тюрьмах этой страны вместе с родителями.

"Да, сейчас увеличилось количество детей. Дело в том, что не сразу все решения были приняты по возможности передачи ребенка родителями. Теперь мы нашли семьи для всех детей. 32 ребенка будут переданы... документы на них уже готовы", - рассказала Кузнецова журналистам в четверг.

По словам детского омбудсмена, несколько родителей (граждан иностранных государств) приняли решение об оформлении гражданства РФ. "Если им будет оформлено гражданство РФ, то мы вернем еще четырех детей как граждан РФ", - отметила Кузнецова.

Теги
ИракРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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