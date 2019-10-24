"ВКонтакте" запустила платформу промокодов

В социальной сети "ВКонтакте" появилась платформа промокодов, которые можно обменять на голоса для покупки стикеров, подарков и дополнительных возможностей в играх. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

"Это действительно универсальный инструмент: помимо голосов можно выпускать промокоды на стикеры, подарки, подписку на музыку. Поэтому количество партнеров, которые предлагают наши промокоды, будет расти", - отметил директор по финансовым технологиям и платежным сервисам "ВКонтакте" Юрий Иванов.

Как отмечается, новая платформа будет полезна представителям бизнеса, поскольку она расширяет возможности программ лояльности и делает их более привлекательными для клиентов.