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"ВКонтакте" запустила платформу промокодов

С их помощью можно будет получать голоса, необходимые для покупки стикеров, подарков и дополнительных возможностей в играх

В социальной сети "ВКонтакте" появилась платформа промокодов, которые можно обменять на голоса для покупки стикеров, подарков и дополнительных возможностей в играх. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети. 

"Это действительно универсальный инструмент: помимо голосов можно выпускать промокоды на стикеры, подарки, подписку на музыку. Поэтому количество партнеров, которые предлагают наши промокоды, будет расти", - отметил директор по финансовым технологиям и платежным сервисам "ВКонтакте" Юрий Иванов.

Как отмечается, новая платформа будет полезна представителям бизнеса, поскольку она расширяет возможности программ лояльности и делает их более привлекательными для клиентов.

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