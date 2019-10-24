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В России определили лучшую инклюзивную школу и детсад

В Минпросвещения сообщили, что в финале приняли участие 40 образовательных организаций из 31 региона

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Школа Волгоградской области признана лучшей инклюзивной школой в России. Объявление победителя состоялось в четверг в Общественной палате России, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Среднюю школу номер 3 городского округа города Михайловка Волгоградской области признали лучшей инклюзивной школой в России в 2019 году, а лучшим инклюзивным детским садом назвали детсад номер 7 "Созвездие" города Чебоксары", - говорится в сообщении.

В финале приняли участие 40 образовательных организаций (по 20 в каждой номинации) из 31 региона РФ.

Ежегодный конкурс "Лучшая инклюзивная школа России" проводится в шестой раз. Его цель - повышение активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования.

Теги
Россия
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