В России определили лучшую инклюзивную школу и детсад

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Школа Волгоградской области признана лучшей инклюзивной школой в России. Объявление победителя состоялось в четверг в Общественной палате России, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Среднюю школу номер 3 городского округа города Михайловка Волгоградской области признали лучшей инклюзивной школой в России в 2019 году, а лучшим инклюзивным детским садом назвали детсад номер 7 "Созвездие" города Чебоксары", - говорится в сообщении.
В финале приняли участие 40 образовательных организаций (по 20 в каждой номинации) из 31 региона РФ.
Ежегодный конкурс "Лучшая инклюзивная школа России" проводится в шестой раз. Его цель - повышение активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования.