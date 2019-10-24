Жены глав африканских стран приобрели на память о саммите в Сочи мед, платки и украшения

КРАСНОДАР, 24 октября. /ТАСС/ Супруги лидеров африканских стран на память об участии в саммите Россия - Африка в Сочи приобрели во время экскурсии на Красную поляну мед, пуховые платки и ювелирные украшения из серебра. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Во второй день экономического форума и саммита Россия - Африка, супруги лидеров африканских стран посетили Красную поляну. Знакомство с горным кластером началось с этнографического комплекса "Моя Россия". Супруги африканских лидеров увезут из Сочи мед, пуховые платки и серебро", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказали в пресс-службе, женам африканских лидеров местные мастера продемонстрировали процессы изготовления восковых свечей, написания икон, валяния пуховых платков из козьего пуха, которые являются традиционным символом России. Гостьи из из Габона, Кот-д"Ивуара, Маврикия, Анголы, Мали, Нигера, Коморский Островов и Кении продегустировали мед, собранный на пасеках в Красной поляне, особенно им понравился мед из акации и липы.

"В павильоне с украшениями супруги президентов также изучили ассортимент, с интересом послушали историю ювелирного ремесла народов Кавказа и обзавелись некоторыми изделиями из серебра", - добавили в пресс-службе.

По данным администрации Сочи, жены глав африканских стран также приняли участие в чаепитии по всем русским традициям, посетили вершину Роза Пик, поднявшись по канатной дороге на высоту 2320 метров над уровнем моря, разглядев с этой высоты косулю. Также для них выступил с концертной программой женский ансамбль казачьей песни "Любо".